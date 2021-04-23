Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği, 'Surların Dirilişi' projesi kapsamında tarihi kapılar için restorasyon çalışması yürütüyor.

Şehir tarihinin sessiz tanığı konumundaki Diyarbakır Kalesi'nin 4 kapısı da çalışma yapılan yerlerin başında geliyor.

Uzman restoratörlerce yenileniyor

Öncelikli olarak belgeleme ve çizim işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Akabinde kapının özgün bozulma nedenlerini ve kapının eksik olan kısımlarını belirlemeye yönelik belgelemeler yapıldı. Eksik olan kısımlar kapı tarafındaki elemanların kalıplarını almak suretiyle tamamlamaya gidildi.

Üzerinde aşırı derecede korozyon oluştuğu için kumlama yöntemiyle temizlik yapıldı. Daha sonra çatlak olan kısımların epoksi ile güçlendirilmesi yapıldı." dedi.

Aslına uygun restore edilen Mardin Kapı yerine takıldı.

Restorasyon çalışmaları bin 100 yıllık Dağ Kapıda devam ediyor. 1942 yılında müzeye kaldırılan kapı aslına uygun olarak yenileniyor.



Dağ Kapının ardından Urfa Kapı ve Küpeli Kapı da yenilenerek yerlerine takılacak.