Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Fotoğraflar, İngiltere’nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Arkadaşlarının portreleri

İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı.

Talbot "Tuzlu kağıt" fotoğraf tekniğini 1830’ların başında gittiği bir tatil sırasında keşfetti. Sonrasında ise bu tekniğini geliştirip sıradan bir yazı kağıdını ışığa duyarlı bir yüzey haline getirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Talbot’un tekniği günümüz fotoğraf teknolojisinin altyapısını oluşturuyor.