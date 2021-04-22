Sığınmacı konusunda söz veren 16 ülkeden sadece 3'ü taahhütlerini tam olarak yerine getirdi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre şimdiye kadar 3 bin 658 sığınmacı, söz veren ülkelere götürüldü.

Lüksemburg ve İsviçre, 20 kişiyi kabul ederek vaatlerini yerine getirirken, Hollanda 100 mülteciyi kabul etme sözünü tuttu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin sığınmacıları getirmesine ilişkin paylaşımında bu duyarsızlığa dikkat çekti ve "Umarım diğer AB ülkeleri de taahhütlerini hızla yerine getirir" dedi.

Almanya'nın getirdiği sığınmacı sayısı 2 bin 765

Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre, Almanya sözünü fazlasıyla tutan tek ülke oldu.

Geçen yıl mart ayından itibaren önce küçük yaştaki 53 çocuk, ardından aralarında 243 çocuğun olduğu aileler Almanya'ya getirildi.

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampındaki yangın sonrasında ise 150 refakatsiz çocuk ile 408 aileden oluşan bin 553 kişi ülkeye ulaştırıldı.

Böylece Mart 2020'den bu yana Almanya'nın Yunanistan'dan getirdiği sığınmacıların sayısı toplamda 2 bin 765 oldu.

Göçmen çocuklar kayboluyor

Geçen hafta yayınlanan bir raporda, Avrupa'nın göçmen sorununa çare bulamadığı tespiti yapılmıştı.

Belçika merkezli yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’da son 3 yılda 18 binden fazla refakatsiz göçmen çocuğun kaybolduğu kayıtlara geçmişti.