AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Serap Yaşar, Yunanistan'ın mültecilere yönelik saldırgan müdahalelerini hatırlattı.

Hazırladığı "Kayıp Mülteci Çocuklar" raporunun 2020 yılında kabul edildiğini ancak çözüm için somut hiçbir adımın atılmadığını söyledi.

Yaşar, "Ege'de ölenlerin bir bölümü de çocuklar, yalnızca yetişkinler değil. Botları batırmak bir noktaya kadar yapıyorlardı. Şimdi birde üzerine benzin döküp yakmak da eklendi" dedi.

Avrupa'da her iki dakikada bir mülteci çocuk kayboluyor

Serap Yaşar, Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklarla ilgili de şunları vurguladı:

"Yüz binlerce çocuk kayıp, bu abartılı bir rakam değil ama bir taraftan da yeni kayıplar da ekleniyor. Çünkü yapılması gerekenler yapılmadı, ne kayıt sistemi yenilendi, ne senkronize bir sistemleri var. Çocuklar için büyük tehlike devam ediyor."

Rapora göre Avrupa'da yaklaşık her iki dakikada bir mülteci çocuk kayboluyor.

Kayıp çocukların suç örgütlerinin eline düşme ihtimali onları tüm kötü senaryolara da açık hale getiriyor.

"Bu çocukların acelesi var"

Serap Yaşar'a göre çocuklar için kaybedecek vakit yok:

"Bu konuyla ilgili yeniden gündeme alınması konusunda bakanlar komitesinden bir direktif geldi. Fakat sürekli toplantı gündemine alınmakta geciktiriliyor. Bizim acelemiz olmayabilir ama bu çocukların acelesi var."