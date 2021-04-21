Çin’deki Şanghay Otomobil Fuarı’nda, aracından memnun olmayan bir kadın Tesla standını birbirine kattı.

Fren sisteminde sorun olduğunu öne sürdüğü Model 3’ün üzerine çıkan kadın, "Tesla fren kontrolünü kaybetti" diye bağırdı.

5 gün gözaltında

Güvenlik görevlileri de tişörtteki "Hatalı Fren Kontrolü" mesajını saklamak için şemsiye açtı.

Zorla indirilen kadın polise teslim edildi.

Kadının düzeni bozduğu gerekçesiyle 5 gün gözaltında tutulacağı açıklandı.

Tesla'dan açıklama: Herhangi bir sorun tespit edilmedi

Olaya ilişkin daha sonra Tesla'dan açıklama yapıldı.

Protestocu kadının şubat ayında fren arızası nedeniyle kaza yaptığını öne sürerek firmaya şikayette bulunduğu belirtildi.

Şirket, aracın fren ve acil durum uyarı sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.

Müşterinin, kendisine sunulan çözüm önerilerini reddederek aracı iade etmekte ısrar ettiği vurgulandı.