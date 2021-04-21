Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da oksijen tankında sızıntı: 22 hasta hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 koronavirüs hastası oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.
Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.
Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.
Etiketler: Hindistan
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