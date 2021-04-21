Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya denizaltısıyla irtibat kesildi
[Temsili fotoğraf: Indonesia Defence Ministry via AFP]
Endonezya donanmasına ait, 53 mürettebatı bulunan KRI Nanggala-402 denizaltısı ile iletişimin kesildiği bildirildi.
Denizaltının tatbikat için Bali adasının kuzey açıklarında bulunduğu ifade edildi.
Reuters'a konuşan ordu yetkilisi, Avustralya ve Singapur'dan çalışmalar için yardım istendiğini bildirdi.
Yardım çağrısına bu iki ülkeden henüz bir yanıt gelmedi.
1395 ton ağırlığındaki KRI Nanggala-402 denizaltı, 1978'de Almanya'da üretilmiş, 2012'de iki yıllık onarımdan geçmişti.
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