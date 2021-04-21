Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
Haziran'da seçime gidecek olan Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan seçim turlarına devam ediyor. Paşinyan, Zengezur bölgesinde ziyaretlerde bulunmak istedi ama ummadığı bir tepkiyle karşılandı. Halk, Paşinyan'ın bölgeyi ziyaret etmesine izin vermedi.
Karabağ'da hezimet ve kaybedilen binlerce asker sonrası Başbakan Nikol Paşinyan'a öfke ve tepki dinmiyor.
Kilise ve mezarlık ziyaretlerinde halkın tepkisiyle karşılaşan Paşinyan'a bu kez Zengezur bölgesinde tepki gösterildi.
Kortej ile birlikte bölgeye giden Paşinyan'ı toplanan kalabalık protesto etti.
Protestocular, "Defol, burada işin yok" diye sloganlar atarak Paşinyan'dan kenti terk etmesini istedi.
Paşinyan bölgeden uzaklaştı
Çevre bölgelerden takviye getirilen kolluk kuvvetleri protestoculara müdahalede bulundu.
Paşinyan ve beraberindekiler bölgeden uzaklaştı.
Orta Asya'ya açılan kapı: Zengenur Koridoru
Koridor, Azerbaycan'ın güneybatısında ve Türkiye için jeopolitik öneme sahip.
Bu koridor sayesinde, Nahçıvam-Iğır-Kars demir yolu hayata geçirilecek ve İran üzerinden geçişlere gerek kalmayacak.
Türk Koridoru
Türkiye'den Kırgızistan'a Türk koridoru oluşacak. Bu sayede, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerine doğrudan ulaşım sağlanabilecek.
Gümrük işlemlerinde hız
Bölgedeki ülkeler arasında ticaret gelişirken, mesafe kısalacak ve gümrük işlemleri hızlanacak.
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