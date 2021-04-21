Karabağ'da hezimet ve kaybedilen binlerce asker sonrası Başbakan Nikol Paşinyan'a öfke ve tepki dinmiyor.

Kilise ve mezarlık ziyaretlerinde halkın tepkisiyle karşılaşan Paşinyan'a bu kez Zengezur bölgesinde tepki gösterildi.

Kortej ile birlikte bölgeye giden Paşinyan'ı toplanan kalabalık protesto etti.

Protestocular, "Defol, burada işin yok" diye sloganlar atarak Paşinyan'dan kenti terk etmesini istedi.

Paşinyan bölgeden uzaklaştı

Çevre bölgelerden takviye getirilen kolluk kuvvetleri protestoculara müdahalede bulundu.

Paşinyan ve beraberindekiler bölgeden uzaklaştı.

Orta Asya'ya açılan kapı: Zengenur Koridoru

Koridor, Azerbaycan'ın güneybatısında ve Türkiye için jeopolitik öneme sahip.

Bu koridor sayesinde, Nahçıvam-Iğır-Kars demir yolu hayata geçirilecek ve İran üzerinden geçişlere gerek kalmayacak.

Türk Koridoru

Türkiye'den Kırgızistan'a Türk koridoru oluşacak. Bu sayede, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerine doğrudan ulaşım sağlanabilecek.

Gümrük işlemlerinde hız

Bölgedeki ülkeler arasında ticaret gelişirken, mesafe kısalacak ve gümrük işlemleri hızlanacak.