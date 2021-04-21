Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters, AP
Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler pişman olacak
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" dedi.
Putin, yıllık konuşmasında, Rusya'nın kendisine yönelik provokasyonlara sert ve hızlı biçimde karşılık vereceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve hiçbir yabancı devletin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyledi.
Putin ayrıca konuşmasında, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dikkat çekti; 3 koronavirüs aşısını hızlı şekilde geliştirmelerinin Rusya'nın teknolojik ve endüstriyel potansiyelini gösterdiğini belirtti.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin
Son Haberler
- 13:51
- 13:54
- 13:42
- 13:43
- 13:59
Sıradaki Haber
Zelenskiy, yedek askerleri hizmete çağıran yasayı onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz