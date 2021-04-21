Putin, yıllık konuşmasında, Rusya'nın kendisine yönelik provokasyonlara sert ve hızlı biçimde karşılık vereceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve hiçbir yabancı devletin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyledi.

Putin ayrıca konuşmasında, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dikkat çekti; 3 koronavirüs aşısını hızlı şekilde geliştirmelerinin Rusya'nın teknolojik ve endüstriyel potansiyelini gösterdiğini belirtti.