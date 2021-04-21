Söz konusu yasa, geçtiğimiz ayın sonunda parlamento tarafından onaylanmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle donatımı mümkün kılınacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi artırılacak" ifadesi yer aldı.

Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.