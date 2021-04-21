Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Muhammed Ala Celil, Esed güçlerinin yerle bir ettiği Halep'i terk ederek İdlib'e geldi.

İlk fark ettiği şey ise perişan haldeki sokak kedileri oldu.

Celil, ilk olarak birkaç kediyi evine aldı. Sonrasında ise eski bir atölyeyi barınağına çevirdi.

Muhammed Ala Celil, "Burayı bir yetimhane gibi görüyorum, onlar benim yetimlerim. Sahip çıkmasak savaş koşullarında hiçbiri hayatta kalamaz" diyor.

Barınakta yaralı ve hasta kediler için veterinerlik hizmeti de veriliyor.

Muhammed Celil, kedilerin beslenmesi için internet üzerinden bağış da topluyor. Barınaktaki kedilere bağışçıların isimlerini veriyor.