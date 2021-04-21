Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da karantina süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'da COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Ülkede, salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor. Bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.
Son 24 saatte 12 bin 162 vakaya rastlanan ülkede, 17 Şubat'ta, karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Ukrayna
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