Ülkede, salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor. Bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.

Son 24 saatte 12 bin 162 vakaya rastlanan ülkede, 17 Şubat'ta, karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.