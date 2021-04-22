Rusya-Ukrayna geriliminin ardından Karadeniz'de hareketlilik artıyor.

Interfax ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz ve Kırım'da, 40'tan fazla savaş gemisi ve onlara destek sağlayan 20 gemi ile 10 binin üzerinde askerin katılacağı tatbikatın başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun tatbikatı takip etmek üzere Kırım'a geldiği bildirildi.

Yarından itibaren dönecekler

Öte yandan, birliklerin düzenlenen tatbikatların sonrasında, yarın itibarıyla sabit üslerine dönmeleri için talimat verildi.

14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya’ya ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

20 Nisan’da, Rusya’nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, 20'den fazla savaş gemisinin Karadeniz'de tatbikat yaptığı belirtilmiş, tatbikatta, Su-25CM3 savaş uçakları ile hava savunma sistemlerinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Rusya’nın, Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının da yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

Rusya, 20 Nisan'dan itibaren Karadeniz üzerinde bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurmuş, 24 Nisan’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar gereği Karadeniz havzası ve Kırım üzerindeki bazı hava sahaların uçuşa kapatıldığını bildirmişti.

Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.