Kocaeli Dilovası'ndaki Tavşancıl Mahallesi, 700 yıllık geçmişe sahip.

Milli Mücadele kahramanlarından Yahya Kaptan da bu mahallede yaşadı. Kocaeli Bölgesi'nde Kuvay-i Milliye'yi teşkilatlandırdı.

1920'de henüz 29 yaşında iken şehit edildi. Yahya Kaptan'ın evi restore edilecek.

66 tarihi yapı yenilenecek

Tavşancıl Mahallesi'ndeki diğer Osmanlı evlerinin de cehresi değişecek. Mahallede, yenilenecek 21'i tescilli 66 tarihi yapı belirlendi.

Çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini açıklayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Hedefimiz, 2023 öncesi Tavşancıl'ın bu tarihi yapılarını ilk günkü ihtişamıyla ayağa kaldırmak" dedi.

Restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin ortak çalışmasıyla yürütülecek. Cadde ve sokaklarda da düzenleme yapılacak.