Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Kangölü Mahallesi'nde meydana geldi.

Özel bir firmaya ait sismik arama aracı araziden geçtiği esnada çökme meydana geldi. Çökme sonucu aracın arka tekeri çukura gömüldü.

Tekerin çukurdan kurtarılmasıyla birlikte çömlek ve iskeletleri fark eden vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İnceleme yapan Jandarma ekipleri de durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze Müdürlüğü, ilk yaptığı incelemenin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden kazı izni aldı. Kazı çalışmasına başlayan ekipler, kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan (Konglomera) mezarda 3 arcosolium (Niş) içerisinde 7 adet iskelet buldu. Mezarların birisinde 1 adet su testisi ve çok sayıda çivi bulundu.

"Toplam 7 iskeletler ait iskeletler tespit edildi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bir aracın buradan geçmesi sonucu bir mezarın üst örtüsü yıkıldı. Bu oda mezarda yapmış olduğumuz kazı sonucu 3 arcosolium tespit edildi. Toplam 7 bireye ait iskeletler tespit edildi. Bu kazı sonucu ise içerisinde çömlekten yapılmış 1 su testisi bulundu. Bu mezar yapısına baktığımızda ve ortaya çıkan testiye baktığımızda mezarların M.S 5. yüzyılla tarihlendiğini düşünmekteyiz. Yani günümüzden yazlaşık 1500 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

Haber: Ahmet Arslantaş