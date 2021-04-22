Kaza, Zuhuratbaba Caddesi Vankulu Sokak'ta meydana geldi.

72 yaşındaki Adnan Ertekin'in kullandığı cip, bilinmeyen nedenle sürücüsünün konrolünden çıktı.

Park halindeki otomobile çarpan cip, 5 katlı bir binanın bahçesine düştü. Sürücü Adnan Ertekin, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Adnan Ertekin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Araba buraya uçtu"

Binanın giriş katında oturan Yusuf Özbulat, "Baktım araba uçtu buraya. Uçunca buraya geldim. Ben aldım şoförü oradan. Yaralı değildi. Yaşlıydı ama iyiydi durumu, hastaneye götürdüler. Bizim apartmanın girişine hasar verdi. Ben giriş katta oturuyorum. Benim daireye zarar gelmedi, sadece binanın girişine zarar geldi" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Adnan Ertekin'in içerisinde olduğu cip hareket ettikten sonra önünde bulunan otomobile çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, 5 katlı binanın bahçesine düşüyor.