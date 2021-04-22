Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi’nde arızalanan tanker Ahırkapı'ya çekildi
[Fotoğraf: DHA]
Marmara Denizi’nde arızalanan Norveç bayraklı LPG tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Ahırkapı'ya çekildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Fas’tan Ukrayna’ya seyir halinde bulunan 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankerinin henüz belirlenemeyen nedenle makinesinde arıza oluştu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.
Etiketler: LPG
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