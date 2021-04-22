Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Fas’tan Ukrayna’ya seyir halinde bulunan 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankerinin henüz belirlenemeyen nedenle makinesinde arıza oluştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.