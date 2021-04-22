Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iş yeri yangını
Sakarya’nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri tamamen yandı.
Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi'nde Sinan Kara'ya ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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