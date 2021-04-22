İETT Şoförü, seyir halinde iken cep telefonuna bakıyordu. Dolmabahçe istikametine giden çift katlı İETT otobüsü Barbaros Tüneli çıkışında kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle çift katlı otobüs bariyerlere çarptı.

Kaza o kadar şiddetliydi bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Otobüsün ön camından giren bariyer, orta camdan çıktı. Otobüsün yan kısmı boydan boya yırtıldı, camları parçalandı.

1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti



Kazada 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetti. Yaralanan bir yolcu da tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle trafik durdu. İtfaiye ekipleri otobüse saplanan bariyeri keserek çıkardı.

Soruşturma başlatıldı



Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Otobüsün şoförü gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından Sevgi Yamaç Yalçın'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gittiği öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Cem Şükrü Yıldız