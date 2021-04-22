Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.
Ömer Coşkun idaresindeki otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç kafa kafaya çarpıştı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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