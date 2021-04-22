Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Ömer Coşkun idaresindeki otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç kafa kafaya çarpıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.