Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması öngörülüyor. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin doğusunda yer yer puslu hava tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi
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