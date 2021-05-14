Salgın döneminde, müze ve ören yerleri ziyaretleri askıya alınırken sanal müzelere olan ilgi arttı. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den, Nemrut Ören yerine, Efes Müzesi’nden Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi’ne; Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze projesiyle, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliği ekranlara taşındı.

Göbeklitepe'yi 3,5 milyon kişi ziyaret etti



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yaptığı açıklamada "Dünyadaki örneklerini inceledik. Bu örnekler içerisinde en doğru sistemin 3D şeklinde bir sisteme dönüşmek olduğuna karar verdik ve sanalmüze.gov.tr'yi hizmete açtık. Çok güzel tepkiler aldık. Tüm dünyada bugüne kadar 13 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.

Sanal turla, 33 müze ve binlerce eser 3 boyutlu olarak ziyaret edilebiliyor. Sanal müzede en çok ziyaret edilen yerlerin başında Göbeklitepe Ören yeri geliyor. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'yi üç buçuk milyon kişi çevrimiçi olarak ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Uygulamadaki sekmelerde ilerleyerek tarihi eserler hakkındaki bilgilere kolayca ulaşılıyor.

Sanal müzeler, Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Her geçen gün yeni müze ve ören yerleri, sanal tur uygulamasında yerini alıyor.