Sbide Antik Kenti, Toroslar’ın üzerindeki konumuyla bulunduğu alana hükmediyor. Roma döneminden kaldığı anlaşılan surlar, kentin güçlü bir savunma sistemine sahip olduğunu gösteriyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan Sbide Antik Kenti'nde kazı çalışması yürütülüyor.

Amaç literatüre yeni bilgiler kazandırmak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ercan Aşkın, Sbide Antik Kenti ile bilim dünyasına coğrafya hakkında bilinmeyen yeni bilgilerin kazandırılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Bu bölgede karşılaştığımız en iyi korunmuş sur yapılanmalarından birisi ile karşı karşıya bulunmaktayız. İlerleyen sezonlarda da güneye ve kuzeye doğru ilerleyen kent surlarının diğer kesimlerini açığa çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bilim dünyasına literatürde hakkında çok fazla bir şey bilmediğimiz bu coğrafya hakkında çok yeni bilgiler, veriler kazandırılacak."

Kazılar tarihe ışık tutacak

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2 yıl önce sarp kayalıkların eteğinde kurulmuş antik kentte kazı çalışmalarına başladı. Şu ana kadar elde edilen bulgular dahi çalışmanın, tarihin aydınlatılmasına önemli ölçüde katkı sunacağına işaret ediyor.

Çalışmalarda 30'un üzerindeki mezarda kazı, temizlik ve belgeleme çalışmaları tamamlandı. Elde edilecek her bulgu, bölgenin geçmişini açığa çıkarma açısından oldukça önemli.

Arkeolojik kazıların, Karaman ve Ermenek turizmine de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Haber: Hasan M. Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal