Arslanhane Camii, Ankara'nın en eski camilerinden biri. 13'üncü yüzyılda Ankara Kalesi'nde inşa edildi. Tarihi cami şimdi UNESCO'nun "Dünya Miras Listesi"ne kalıcı olarak girmeye aday.

Ankara Ahilerinin hayrat olarak yaptırdığı Arslanhane Camii, Ahi Şerafettin tarafından 1290 yılında ahşap ustalarınca onarılıp büyüttürüldü.

Asıl adı Ahi Şerafettin Camii

Arslanhane Camii'nin asıl adı Ahi Şerafettin Camii olsa da yapımından uzun yıllar sonrasına kadar doğusundaki cephesinde bulunan antik aslan figürlerinden dolayı bölge halkı tarafından Arslanhane Camii olarak bilindi.

"Caminin minaresi Ankara'da tek"

Şehir tarihçisi ve yazar Abdülkadir Erdoğan, cami hakkında şu bilgileri verdi:

"Arslanhane Camii bizim Orta Asya mimari geleneğimizin Anadolu'ya taşınan ilk örneklerinden biri. Arslanhane Camii'ni kıymetli kılan dikdörtgen planlı, çatılı ve çok sayıda devşirme malzeme kullanılması. Minaresi sekizgen gövde ve şerefesi de sekizgen. Çiniler de kullanılmış. Caminin minaresi Ankara'da tek.

Ahşap sütun üzerine döşenmiş ahşap tavanımız sanki kademeli geçişle birbiriyle bağlantılı, Roma'nın ihtişamlı yapılarından alınan sütun başlıklarıyla süslenmiş. Ahşap tavanda, yapıdaki depremlerden dolayı ya da oluşabilecek kaymayı veya oynamayı gösteren yekpare ağaçtan yapılmış bir madalyon bulunmakta."

İç tasarımda Selçuklu izleri

Caminin iç tasarımı da Selçuklu döneminin izlerini taşıyor. Camideki ahşap işçiliğinin en önemli örneklerinden biri el işlemeli mihrap. Caminin mihrabı özel bir tekniğe sahip. Çini mozaik ile alçı kabartma tekniklerinin bir arada kullanıldığı mihrap, Anadolu'daki ilk çini mozaik örneği olarak biliniyor.

"Sürecin destekçisiyiz"

Arslanhane Camii, sahip olduğu kültürel değerlerle 2018 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. Şimdi de asıl listede yerini almak için aday.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, caminin hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Biz de belediye olarak sürecin destekçisiyiz. Buranın hak ettiği değeri alması için, turizm potansiyelini artırması için biz de çalışmalarda yer alıyoruz. Çok önemli bir eserle karşı karşıyayız. Buranın gelecek nesillere aktarılması, daha çok insan tarafından tanınması, turizm potansiyelinin artırılması açısından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması gerçekten çok önemli."

Arslanhane Camii'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi halinde, listede Türkiye'den 19 eser yer almış olacak.

Haber: Semih Kılıç