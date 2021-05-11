Bazen bir arı iğnesini, bazen de bir tilkinin bıyığını fırça olarak kullanıyor. Özel karışım mürekkepleri ile ortaya nadide eserler çıkarıyor.

Ankara'da yaşayan Ömer Faruk Tekin 26 yaşında. 2015 yılından itibaren unutulmaya yüz tutmuş gubâri hat sanatını yaşatmaya çalışıyor.

"Zaten gençlik yıllarından beri sanata ve yazıya ayrı ilgim vardı. Mevlana Müzesi'nde sergilenen gubâri eserleri görmemle başladı. O zamandan beri gubâri hat sanatına merak üzerine başlayarak sonra bu işte ehil olduk.''

Pirinç tanesi ve incir çekirdeği gibi mikro objelerle çalışıyor

Gözle görülemeyecek kadar küçük yazılar işliyor, eserlerini mikroskop ve mercek altında hazırlıyor.

''Bu yazılar alelade bir yazı olarak değil de belli bir kural çerçevesinde, harf anatomisine olabildiğince dikkat edebilme suretiyle bu şekilde icra edilen bir sanat.''

Genç sanatçı gubâri hat sanatının ülkemizdeki iki önemli temsilcisinden birisi. Birçok sergi ve müzede eserleri sergilenen Tekin, genellikle tekke usulü olan pirinç tanesi ve incir çekirdeği gibi mikro çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ömer Faruk Tekin, 2016 yılında dünyanın en küçük incir çekirdeğinden tespihini yaptığını söyleyerek, "Günümüzde bu Diyarbakır müzesinde sergilenmekte. Bir pirinç tanesi üzerine ihlas süresini Besmele-i Şerif ile birlikte tamamını yazmak nasip oldu" diyor.

Tekin, sanatını uluslararası platformlara taşıyıp Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Haber: Ahsen Erdem

Kamera: Ender Bediz