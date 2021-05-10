Türkülere, şiirlere, romanlara konu olan Anadolu'nun Kemaliye ilçesi tarih kokan sokakları, ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle Fırat Nehri'nin kenarında adeta saklı bir cennet.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin güzelliği UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınarak tescillendi.

Tarih ve doğa korunacak



Kaymakam Emre Yeşilbaş, Kemaliyelilere emekleri için teşekkür etti.

"Kemaliye'ye özgü, kendine has mimarisi olan bir yer burası. Geçmişten gelen kültürel mimariyi, mirası devam ettiren bir Kemaliyeli nüfusu var. Esas tebrik edilmesi gereken onlar. Gerçekten emeklerinin karşılığını almış oldular."

Turizm ve doğa sporları ile öne çıkıyor

Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Kemaliye'nin listede yer almasını sağlayan en önemli unsurlardan biri 13 kilometrelik uzunluğa sahip Karanlık Kanyon. Dünyada ilk 5'te yer alan kanyon, ekstrem sporların da adresi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi ise eski Türk izlerinin bulunduğu bir alan. Kayalara işlenen şekil ve yazıtlar bölgenin geçmişine ışık tutuyor.

Doğal Sit Alanı olarak korunan ilçenin yeni hedefi, kalıcı listeye adını yazdırmak.

Haber: Mustafa Birdir