Geç Hitit dönemine ait Tabal Krallığı Antik Kenti, 2 bin 172 metre yükseklikte, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ'ın zirvesinde yer alıyor. Tarihi Milattan Önce 8'inci yüzyıla uzanıyor.

Tabal Krallığı'nın kalıntılarının bulunduğu antik kentte 1934 yılında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen en önemli eser, Niğde Müzesinde sergilenen çift başlı aslan heykeli.

Sönmüş bir volkanik dağ olan Göllüdağ üzerindeki bölge turizme kazandırılacak.

Aslan heykelleriyle meşhur

Antik kent 88 yıl önce köylüler tarafından tesadüfen bulundu. 3 farklı zamanda arkeolojik kazı yapılan bölgede döneme ait aslan heykelleri gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeolog Mustafa Eryaman antik kent hakkında şu bilgileri verdi:

"Özellikle tapınak girişindeki kapılarda, dış kapı ve iç kapıda 2 tane sfenks kabartması çift başlı aslan ve 2 adet de kapı aslanı var. Yine aslan başları ve aslanlı kaideler de söz konusu. Toplamda 16 adet aslan heykeli var. Bu yönüyle kente aslanlı kent de diyebiliriz."

Turizme kazandırılacak

Aslan heykelleriyle ön plana çıkan tarihi kentin 5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde sur duvarları var.

Bölgede arkeolojik kazıların tamamlanmasının ardından antik kentin turizme açılması için çalışma başlatıldı.

Haber: Sema Tekeli