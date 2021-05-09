İzmir'de yaşayan genç müzisyenin sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı "17 günde 17 eser" projesi, evlerinde olan dinleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları yüksek lisans programında "Osmanlı İstanbul'unda kahvehane müziği" alanında araştırmalarına devam eden Çağlar Fidan, tam kapanma döneminde başlattığı projesini ve hikayesini anlattı.

"İlk paylaşımımı yaptıktan sonra beklemediğim bir etkileşim aldım"

Fidan, klasik Türk müziğine ilgisinin edebiyat ve tarih okumalarıyla başladığını, küçükken ailesinin de kendisini halk müziğine yönlendirdiğini söyledi.

İlerleyen yaşlarda icra ettiği müziğin çok büyük bir arka planı olduğunu keşfettiğini ifade eden genç müzisyen, "Özellikle tarihe olan merakımla müziğin daha eski devirlerine de ilgim arttı" dedi.

Çağlar Fidan, tam kapanma kararı açıklandıktan sonra bu dönemde kendini geliştirebileceği bir şeyle meşgul olmak istediğini dile getirdi.

"Evlerinde oturanlara moral olması için de bir şey yapmak istedim. Her gün Osmanlı dönemine ait bir eser kaydedip paylaşmaya karar verdim. İlk paylaşımımı Twitter'da yaptıktan sonra beklemediğim bir etkileşim aldım. Umarım insanları biraz olsun keyiflendirebiliyorumdur."

Fidan, seçtiği eserlerin konu olarak daha ziyade o dönemin gündelik hayatını anlattığına işaret ederek, "Mesela seslendirdiklerimin arasında bir Rum dilbere aşık olduğunu yazdığı şarkıda dile getiren Tanburi Mustafa Çavuş'a yer verdim. Onların biraz olsun özel hayatlarına dokunabilmek ilgimi çekiyor. O yüzden bu tip eserleri seçiyorum" ifadelerini kullandı.

[TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Çağlar Fidan]

"Ramazanda müzik her bakımdan önemli bir mesele"

Kapanmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı Karagöz- Hacivat müziklerini de seslendirerek hesabından paylaştığını aktaran başarılı müzisyen, şöyle konuştu:

"Ramazanda müzik her bakımdan önemli bir meseledir. Sahur için mani okuyan davulcunun bile aslında yaptığı müzik makamsal oluyor. Özellikle İstanbul'da meşhur Direklerarası'nda ramazan eğlenceleri çok yaygındı. Oradaki semai kahvelerinde, aşık kahvelerinde veya tiyatrolarda dönemin meşhur sazendeleri, hanendeleri ilgi çekici konserler vermişti."

Çağlar Fidan, paylaştığı videolara sosyal medyadan olumlu yorumlar aldığını vurgulayarak, kendisine katkı sunan, eleştiri ve tebriklerini ileten herkese teşekkür etti.