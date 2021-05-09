Devletle köylüler el ele verdi, Frigya Vadisi'nin turizme kazandırılması için hazırlıklarda sona gelindi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü, Frigya Vadisi'nin merkezinde. Köy oyma kaya mezarları, şapel, kilise, Avdalaz Kalesi ve kaya yerleşimlerini barındırıyor.

Frigya Açık Hava Müzesi projesinde çalışmalar devam ediyor

Ayazini köyündeki "Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi" ile "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri tüm hızıyla ilerliyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Selçuklu eserleri, Osmanlı eserleri ve Cumhuriyetin eserlerinin kaynaştığı, içerisinde Roma ve Hitit eserlerinin olduğu Ayazini köyünü ayağa kaldırmak için var gücümüzle tüm köylülerle beraber çalışıyoruz” dedi.

35 bin metrekarelik park yapıldı

Ayazini halkı da sabırsızlıkla ziyaretçilerini bekliyor. Bölgede şimdiden ATV'lerle turlar düzenlenmeye başladı.

Emre Gölü çevresi ve Frig Medeniyet Bahçesi'nde ise çalışmalar tamamlandı. Proje ile 35 bin metrekarelik park yapıldı. Parkta seyir terasları ve bisiklet yolları da var.

Frigya Vadisi'nde yakın zamanda sıcak hava balon uçuşları da başlayacak.