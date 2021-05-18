İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3'üncü kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, M.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.

M.Ö'nün Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınını ziyaret etmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Ekiplerce 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ö, öğrenci yurduna yerleştirildi.