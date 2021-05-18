Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3'üncü kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, M.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.
M.Ö'nün Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınını ziyaret etmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.
Ekiplerce 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ö, öğrenci yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Trafik
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