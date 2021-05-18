Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalleye 'koronavirüs' karantinası
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca Çepni köyü Sifan Mahallesi 10 gün karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanarak, izolasyon kurallarına uyulması istendi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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