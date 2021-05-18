Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede mühimmat ele geçirildi
Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun düzenlendiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-13 Operasyonları" sürdürülüyor. Bu kapsamda dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama yapıldı.
Aramalarda, teröristlere ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar da imha edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıklamıştı.
Etiketler: Eren Operasyonları Süleyman Soylu
Son Haberler
- 11:53
- 11:58
- 11:46
- 11:47
- 12:00
Sıradaki Haber
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 11 kişi tedavi altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz