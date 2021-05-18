Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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