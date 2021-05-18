Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları artarken, Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredecek. Erzurum, Kars ve Ardahan'da da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevresinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında
Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
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