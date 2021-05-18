Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirlere uymayan 17 kişiye 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye toplam 15 bin 300 lira ceza kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira olmak üzere toplam 15 bin 300 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1803 iş yeri ile 253 toplu taşıma aracını denetledi. 3 iş yeri ve 13 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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