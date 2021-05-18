Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 milyon dolarlık tarihi İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de ceylan derisinden yapılmış el yazması 26 sayfalık İncil ele geçirildi. Tarihi eser karşılığı 13 milyon dolar için pazarlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma şahıslarla iletişime geçti.
Şüpheliler, Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin bulunduğu Aramice el yazması 26 sayfalık İncil karşılığında, 13 milyon dolar talep etti.
[Fotoğraf: İHA]
Ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere buluşma yerine özel bir araçla giden 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şahısların araçlarında yapılan aramada, pazarlamaya çalıştıkları İncil ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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