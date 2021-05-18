İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma şahıslarla iletişime geçti.

Şüpheliler, Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin bulunduğu Aramice el yazması 26 sayfalık İncil karşılığında, 13 milyon dolar talep etti.

[Fotoğraf: İHA]

Ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere buluşma yerine özel bir araçla giden 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şahısların araçlarında yapılan aramada, pazarlamaya çalıştıkları İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.