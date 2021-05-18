Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.
A.E. yönetimindeki otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolundaki Kışla köyü yakınlarında dere kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.E. ve 4 yaşındaki oğlu A.B.E. yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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