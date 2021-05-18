Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde Arif K. yönetimindeki kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu.

Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.