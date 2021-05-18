Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 03:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Kamyonun kasasında bulunan çuvallar yola savrulurken, sürücü yaralandı.
Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde Arif K. yönetimindeki kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu.
Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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