Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 03:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet B.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğun göğsüne isabet etti. Küçük çocuk tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde, iddiaya göre Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A.’nın göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan küçük çocuk, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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