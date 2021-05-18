Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde, iddiaya göre Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A.’nın göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

