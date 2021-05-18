Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 02:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da kaçak avlanan 15 ton inci kefali suya bırakıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 15 ton inci kefali, tekrar suya bırakıldı. Kaçak avcılık yapan 4 kişiye ise 7 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğundaki ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 7 bin 416 lira ceza kesildi.
Tuşba ilçesinde de suya serilmiş vaziyette 50 ve 10 metre uzunluğunda 2 uzatma ağına el konuldu.
Av yasağı sürüyor
Van Gölü'nün tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali, dünyada sadece bu kapalı havzada bulunuyor.
15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.
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