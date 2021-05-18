Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğundaki ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 7 bin 416 lira ceza kesildi.

Tuşba ilçesinde de suya serilmiş vaziyette 50 ve 10 metre uzunluğunda 2 uzatma ağına el konuldu.

Av yasağı sürüyor

Van Gölü'nün tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali, dünyada sadece bu kapalı havzada bulunuyor.

15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.