Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 00:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da eğlence mekanına baskın: 30 kişiye 115 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen 30 kişiye 115 bin 635 lira para cezası kesildi.
Çorlu’da polise sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanının açıldığı ve müşteri alındığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, eğlence mekanı ve lokantada müzik eşliğinde eğlenen ve alkol alan 30 kişi yakalandı.
30 kişiye, toplam 115 bin 635 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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