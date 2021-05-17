Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 11 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz