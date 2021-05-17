İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde emniyet şeridi ile hız ihlalinden, alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 16 bin 601 sürücüye cezai işlem uygulandı.

462 trafik kazasına müdahale

Aynı tarihlerde kent genelinde 4'ü ölümlü 218'i yaralanmalı 240'ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 462 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 268 kişi yaralandı.