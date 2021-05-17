Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 10-16 Mayıs'ta yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza kesildi. Aynı tarihlerdeki 462 trafik kazasına da müdahale edildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde emniyet şeridi ile hız ihlalinden, alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 16 bin 601 sürücüye cezai işlem uygulandı.
462 trafik kazasına müdahale
Aynı tarihlerde kent genelinde 4'ü ölümlü 218'i yaralanmalı 240'ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 462 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 268 kişi yaralandı.
Etiketler: Denetim İstanbul Trafik Kazası
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