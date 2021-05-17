Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sezgin Baran Korkmaz hakkında gıyabında tutuklama kararı
[Grafik: TRT Haber]
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında gıyaben tutuklama kararı verildi.
İstanbul'da SBK Holding ve ona bağlı şirketlerde 132 milyon dolar kara para aklandığı gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Duruşmanın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ve tutuklanmasına karar verildi.
Mahkeme ayrıca, sanıklar Kingston ve Termendzhyan'un Amerika'daki yargılanmaları devam ettiğinden, bu ülkedeki mahkeme ilamının istenmesini, ilgili birimlere adli talimat yazısı yazılmasını kararlaştırdı.
Etiketler: Sahte Para Dolar
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