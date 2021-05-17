İstanbul'da SBK Holding ve ona bağlı şirketlerde 132 milyon dolar kara para aklandığı gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmanın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ve tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Kingston ve Termendzhyan'un Amerika'daki yargılanmaları devam ettiğinden, bu ülkedeki mahkeme ilamının istenmesini, ilgili birimlere adli talimat yazısı yazılmasını kararlaştırdı.