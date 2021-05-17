Şerefe ve minareleri ile büyüleyen camiler, zamana meydan okuyan ihtişamı ile tarihi mekanlar...

El emeği göz nuru maketler, Erzurumlu Doğan Hattatoğlu'nun eserlerinden bazıları.



68 yaşındaki Hattatoğlu, ömrünü maket sanatına adamış bir zanaatkar. Sabır ve emekle, 40'ın üzerinde eser yaptı. Onlardan en kıymetlileri ise, Müslümanlar için önem taşıyan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Maketlerin en büyük özelliği de aslına uygun olmaları.

Maket sanatına adanmış bir ömür



Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, "Aslına uygun olmasına çalışıyorum. Ezber çalışmamız yok çünkü eğer gerçekten o tarihi bugüne taşıyamazsanız insanlara o zevki veremezsiniz. Ben de istiyorum ki o zevki verebileyim" ifadelerini kullandı.

Her bir maket için aylarca emek veren sanatçı, koronavirüs sürecini fırsata çevirdi. Atölyesini evine taşıdı.

Erzurum'un Osmanlı dönemini işliyor

Gününün büyük bir bölümünü odasında geçiren Hattatoğlu şimdilerde de 1800 yıllar yani Osmanlı dönemindeki Erzurum'un maketini yapıyor.



Kentin tarihi dokusunu bire bir yansıtmak için uzun araştırmalar yapan Hattatoğlu, maketi 2022 yılında tamamlamayı planlıyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Erdem Daştan