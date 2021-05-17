Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine yolculuğu başladı.

Martılar tarafından avlanan balıklar, bu sefer karganın yemi oldu. Deli Çayı'nda bir karganın inci kefalini avladığı anları fotoğrafçılar görüntüledi.