Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karganın inci kefali avı
Van'da bir karganın inci kefali balığını büyük bir mücadele sonucu avlayıp yemesi görüntülendi.
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine yolculuğu başladı.
Martılar tarafından avlanan balıklar, bu sefer karganın yemi oldu. Deli Çayı'nda bir karganın inci kefalini avladığı anları fotoğrafçılar görüntüledi.
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