Yıllardır ekmeklerini Akdeniz'den çıkaran balıkçılar dertli. İstilacı balıkların sayısındaki artış diğer balıkları tehdit ediyor.

Akdeniz'e göç eden yabancı türler arasında balon ve arslan balıkları dikkat çekiyor. İstilacı olan bu türlerin avcısı olmadığı için popülasyonunu her geçen gün artırıyor.

1859'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'e geçen bu türler son yıllarda Türkiye kıyılarına kadar ulaştı. Bunda en önemli etken küresel sıcaklıktaki artış.

Akdeniz'de su sıcaklığı arttı

Akdeniz'de 1970 yılında yaklaşık 21 derece olan su sıcaklığı, 2019'da 23,8 dereceye yükseldi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, karasularımızda 8 farklı balon türü mevcut olduğunu söyleyerek, "Yine arslan balığı olarak da 2 tane tür tespit edildi. Bunların yanında yine ekosisteme gelen ve zehirli olarak tanımlanan, tehlikeli olarak tanımlanan farklı türler var. Deniz kestaneleri var. Medüzler var, yani deniz anası olarak bildiğimiz" dedi.

Hedef istilacı türlerin popülasyonunu azaltmak

İstilacı türler hızla ekosistemin dengesini bozuyor. Prof. Dr. Cengiz Deval konuyla ilgili şunları anlattı:

"Predatörleri olmadığı için çok rahat bir şekilde sayıları artıyor. Sayıları arttığı için ortamdaki besinden zaman geçtikçe çok daha fazla pay alıyorlar. Birey sayısı artınca diğer türleri besin olarak tüketiyor."

Tarım ve Orman Bakanlığı da istilacı balıklara karşı adımlar atıyor. Son dönemde balon balığı avlayan balıkçılara adet başına maddi destek veriliyor. Hedef istilacı türlerin popülasyonunu azaltmak.

Sadece 2020'nin Aralık ayında yaklaşık 50 bin balon balığı yakalandı. Ama sorunun kaynağı olan iklim değişikliği yıllar geçtikçe etkilerini artırmaya devam ediyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Kadir Kurucan, Erdinç Kızılgedik

Kurgu: Öznur Kaya