Peluş oyuncaklar, hava geçirmeyen nevresimler, battaniyeler.. Bunların hepsi 1 yaş altı bebekler için büyük risk taşıyor.

Araştırmaya göre bebek ölümleri en çok yanlış yatırma şekli ve yatak düzeninden kaynaklanıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, konuyla ilgili olarak "Ani ve beklenmedik bir şekilde ölüm olayı gerçekleşiyor. Buna halk dilinde beşik ölümü de deniyor" diyor.

Prof. Dr. Vefik Arıca, "En sık yeni doğan döneminde 2 ve 4'üncü aylarda ani bebek ölümü sendromuyla karşılaşıyoruz" diye konuşuyor.

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 500 bin doğum gerçekleşiyor. Ancak 3 bin ile 6 bin arasında bebek ani gelişen olaylara bağlı olarak ölüyor.

"İlk bir yaş boyunca yüz üstü uyunmayacak"

Prof. Dr. Vefik Arıca, basit tedbirlerle bebek ölümlerinin önüne geçilebileceğini söylüyor. Bu tedbirleri şöyle açıklıyor:

"Bunlardan ilki, bebek ilk bir yaş boyunca yüz üstü uyumayacak. Sırt üstü uyuyacak. İkinci durumda bebeğin üzerine battaniye veya kalın şeyler örtülmeyecek bir yıl boyunca. Üçüncü olarak da yatağı düz ve sert bir zemin olacak. Üzerinde herhangi bir örtü olmayacak. Peluş, yumuşak ayıcık ya da başka oyuncaklar olmamalı."

Annenin her an duyarlı olması da çok önemli. Uyku sırasında emzik kullanımı da ani bebek ölümlerini büyük oranda önlüyor.