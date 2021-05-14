Toplam uygulanan aşı sayısı 25,5 milyonu geçti. 15 milyona yakın kişi ilk doz, 11 milyona yakın kişi ise ikinci doz koronavirüs aşılarını oldu.

14 Ocak'ta başlayan aşılama hız kesmeden sürüyor. Hastanelerde bayram tatilinde de aşılama yapılıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri ise bayram boyunca kapalı. Aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteledi. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirildi.

Sinovac aşısı kontrollerin ardından dağıtılacak

Aşılamada sıra salgınla mücadelede en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının eşlerine geldi. Sağlık kuruluşlarından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri aşılarını olmaya başladı.

Sinovac aşısının yeni gelen partisi, yapılacak kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine dağıtılarak kullanıma girecek.

Sağlık Bakanlığı, haziran sonuna kadar 40 yaş üzerindekilerin tamamının aşılanmasını hedefliyor.