Geçen yıllarda Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, balon balıklarını ellerine geçirdikleri ayakkabıyla yakalamaya çalışırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de görüldü

Ellerine aldıkları balon balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Balon balıkları bir süre sonra kıyıdan ayrıldı. İstilacı tür birkaç hafta önce Lara’da, birkaç gün önce de Alanya'da sahilde yüzmeye giden turistler tarafından görüntülenmişti.